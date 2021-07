Es sind nicht die ersten Pflichtspiele in der bereits begonnenen Fußballsaison 2021/22, sondern fast die letzten der Spielzeit 2020/21: Am Sonntag ab 15 Uhr rollt in Trulben und Weselberg der Ball bei der Fortsetzung des Kreispokals. Im Viertelfinale ist der FC Rodalben in Trulben und Merzalben beim SC Weselberg II zu Gast.

Im Gegensatz zum TSC Zweibrücken II, dem TV/SC Hauenstein II sowie fünf weiteren Teams, die auf eine weitere Teilnahme am Wettbewerb verzichtet haben, macht B-Klässler SC Weselberg II weiter. „Wir spielen das fertig“, erklärt SCW-Vorsitzender Stefan Zimmermann, „auch wenn wir uns nicht für den Verbandspokal qualifizieren können“. Der SC Stambach empfängt im Halbfinale am 18. Juli den Sieger der Partie Trulben gehen Rodalben, und der Sieger aus dem Spiel Weselberg II/Merzalben die Spvgg Waldfischbach-Burgalben.

Die Befürchtung, Weselberg werde am Sonntag sein Team mit Erstmannschaftsspielern (Bezirksliga) aufpeppen, sei haltlos, sagt Zimmermann. Ja, es würde schon der ein oder andere Spieler aus der Bezirksliga mit auflaufen, „doch wir werden es nicht übertreiben. Es wird gemischt. Die 1b soll spielen“, erklärt der SCW-Boss.