Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besucher werden in den Altersheimen weiterhin registriert, dürfen aber in größerer Anzahl kommen. Dass weniger Tests notwendig sind als noch im April und Mai, wird als positiv verbucht. Das Restaurant im Heim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Rosengarten ist wieder geöffnet, das Café soll nach den Sommerferien folgen. Kleine Schritte Richtung Normalität.

Aber die Angst im Nacken bleibt. Raphaël Baumann, Leiter des Wichernhauses in der Jakob-Leyser-Straße befürchtet „spätestens mit Ende der Ferien“ einen