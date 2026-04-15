Wann es auf dem alten Brauereigelände mit dem Bauen weitergeht, ist nach wie vor unklar. Die rechtlichen Voraussetzungen sind nun aber geschaffen.

Das Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan „Alte Brauerei“ wurde mit Beschluss vom 2. April eingestellt. Das teilte Thomas Stahnecker, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz, auf Anfrage mit. Der Rechtsstreit sei beendet worden, nachdem die Hauptbeteiligten – Anwohner und die Stadt Zweibrücken – die Normenkontrollklage für erledigt erklärt hätten. Beim OVG Koblenz ist also kein Verfahren mehr anhängig, ein Gerichtsurteil in dieser Sache wird es nicht geben.

Ein Sprecher der Klägerseite sagte auf Anfrage, die Sache sei ihrerseits nun ein für alle Mal erledigt, nachdem Forderungen der Anwohner – etwa was die Geschosshöhe von Gebäuden angeht – bei einem Notar vertraglich besiegelt und ins Grundbuch eingetragen wurden. Die Kosten für das jetzt beendete Verfahren in Koblenz habe das OVG hälftig zwischen den klagenden Anwohnern und der beklagten Stadt aufgeteilt. Das Gerichtsverfahren galt bis dato als Hemmschuh für dien weitere Entwicklung des 34.000 Quadratmeter großen Geländes an der Hofenfelsstraße.

Eine 7000 Quadratmeter große Teilfläche am oberen Rand des Geländes hat der Unternehmer Manfred Schenk aus Pirmasens zwischenzeitlich an die VR-Verbundbank Alsfeld verkauft, die auf eigene Rechnung zunächst 54 Mietwohnungen bauen wolle. In einem zweiten Abschnitt sollen laut Schenk 42 Eigentumswohnungen entstehen, die ebenfalls ein externer Investor verwirklichen soll. Ob im unteren Teil des Geländes nun doch noch ein Hotel und/oder ein Pflegeheim entstehen kann, wie das ursprünglich geplant, war, ist offen. Im August vergangenen Jahres hatte Schenk erklärt, sich vom Hotel-Plan verabschiedet zu haben. Aktuell war er für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Unternehmensgruppe Schenk hat ehemalige Gelände der Parkbrauerei 2018 gekauft. Manfred Schenk kündigte damals an, 60 Millionen Euro zu investieren und ein Seniorenheim, ein Hotel sowie Wohnhäuser zu bauen. Den ersten Bebauungsplan hat das OVG Koblenz 2021 nach der ersten Klage von Anwohnern gekippt, seitdem liegt die Baustelle brach. Der zweite Bebauungsplan ist laut Stadtpressesprecher Jens John jetzt rechtsgültig und muss in keinem Gremium mehr abgesegnet werden. Der Verkehr zu dem Gelände soll über die Parkstraße führen.