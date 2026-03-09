Manfred Schenk und weitere Investoren können auf der Brachfläche voraussichtlich bald bauen. Denn: Anwohner ziehen ihre Klage zurück, die das Projekt ausbremste.

Der Bau-Stau auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei an der Hofenfelsstraße löst sich auf. Nach über fünf Jahren Stillstand wegen rechtlicher Auseinandersetzungen mit Anwohnern haben die Beteiligten sich nun auf einen Vergleich geeinigt und diesen vergangene Wochen notariell bestätigen lassen. Das bestätigte Investor Manfred Schenk aus Pirmasens auf Anfrage. „Sobald die Genehmigung vorliegt, wird gebaut“, stellt Schenk eine baldige Wiederaufnahme der Arbeiten in Aussicht.

Eine 7000 Quadratmeter große Teilfläche am oberen Rand des Brauereigeländes habe er an die VR-Verbundbank Alsfeld verkauft, die dort nun auf eigene Rechnung in einem ersten Bauabschnitt 54 Mietwohnungen bauen wolle, so Schenk. In einem zweiten Abschnitt sollen 42 Eigentumswohnungen entstehen. Hierzu liefen Verhandlungen mit einem Investor aus der Region. Ob in einem dritten Abschnitt im unteren Teil des Geländes nun doch noch ein Hotel und/oder ein Pflegeheim entstehen kann, wie ursprünglich geplant, müsse man sehen, so Schenk. Der Vergleich sei noch zu frisch, um dazu zum jetzigen Zeitpunkt eine seriöse Aussage machen zu können. Im August vergangenen Jahres hatte Schenk erklärt, sich vom Hotel-Plan verabschiedet zu haben.

Jetzt mehrere Investoren im Boot

Die Unternehmensgruppe Schenk hat das 34 000 Quadratmeter große ehemalige Brauereigelände 2018 gekauft. 2020 wurden alle Gebäude auf dem Gelände abgerissen. Seitdem ist allerdings nichts mehr passiert, weil Anwohner nacheinander zwei Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan „Alte Brauerei“ beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz anstrengten. Sie waren unter anderem mit vorgesehenen Gebäudehöhen, Verkehrsführungen und Lärmschutzmaßnahmen nicht einverstanden. Der Wortführer der Kläger, Rechtsanwalt Markus Dury, der selbst auch Anwohner ist, habe nun zugesichert, die Klage zurückzunehmen, wie Schenk am Montag sagte. Ein Zugeständnis sei gewesen, dass die Mehrfamilienhäuser mit den 54 Wohnungen nun nur noch zwei Vollgeschosse haben dürfen, so Schenk.

Im November 2024 wurde die „MS Quartier Alte Brauerei Zweibrücken Projektgesellschaft mbH Pirmasens“ gegründet. Als Geschäftsführer ist Reimund Eugen Holz aus Venningen im Landkreis Südliche Weinstraße eingetragen. Schenk hatte zwischenzeitlich überlegt, ob er nicht das komplette Brauerei-Gelände wieder verkauft, hat davon aber wieder Abstand genommen. Dass es jetzt auf dem Gelände weitergehen kann, nach dem jahrelangen Stillstand, darüber sei er schon froh, so Schenk. Allerdings sei wegen der Streitigkeiten mit den Nachbarn, die das Projekt lahmlegten, auch eine große Chance vertan worden. „Hotel, Pflegeheim und Wohnungen, das könnte alles schon längst fertig sein“, meinte er am Montag.