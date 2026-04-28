Dachdeckerei Stilgenbauer in Pirmasens: Der Schritt in die Selbstständigkeit war für Philipp Stilgenbauer kein Schritt ins Ungewisse, sondern die Fortsetzung eines Weges, der mit seiner Familie verbunden ist.

Was Marold Wosnitza erlebte, als er am ZOB vom Fahrrad fiel: Beim Zweibrücker Gewerkschaftsempfang zum 1. Mai machten kämpferische Thesen den Arbeitnehmern Mut. Aber auch die Sicherheit war diesmal ein großes Thema. Etwa am ZOB.

Hitler, Hisbollah und die Merkelraute: Pfälzer landet wegen wirrer Posts vor Gericht. Wer im Netz unterwegs ist, muss sich überlegen, was er postet. Nicht alles, was harmlos scheint, ist erlaubt. Die Erfahrung hat jetzt ein Pirmasenser gemacht.

Nachhaltigkeit und Effizienz stehen in Pirmasens hoch im Kurs. Eine 20-köpfige Delegation aus Nigeria ist extra in die Pfalz gereist, um von der Horebstadt zu lernen.

Am 1. Mai öffnet die Grieswaldhütte des Pfälzerwaldvereins Thaleischweiler-Fröschen wieder ihre Türen.

Großen Zuspruch erhielt Jürgen Nußbaum bei der Vorstellung des Jugendraums in Merzalben. Ziel des Projekts „Brigg Merzalwe“: der Jugend eine stärkere Stimme geben.

Im Herbst hatte er in der Aldi-Filiale im Hilgardcenter eine Flasche Whisky geklaut, die regulär knapp zehn Euro kostete. Der Diebstahl kommt den Mann jetzt teuer zu stehen.

Die Interessensgemeinschaft (IG) Schiffmsodellbau Pirmasens wird 50 Jahre alt. Deshalb findet eine Jubiläumsausstellung in der Wasgauhalle auf dem Messegelände statt.

Bis 2027 sollen die Weißen Flecken im Kreis Südwestpfalz Geschichte sein. Diese Woche fand der Spatenstich für den Glasfaserausbau in Rodalben statt. Die Kosten liegen im Millionenbereich.

Bei den Werken, die Schüler der Klasse 3a der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn bei einer Vernissage in der Turnhalle präsentierten, ging es um die Auseinandersetzung mit einem weltberühmten Street-Art-Künstler.

Nach einem eskalierten Streit um Schulden stehen fünf Männer vor Gericht in Pirmasens – wegen schwerer Körperverletzung. Das ist der Werdegang der drei 19 und 20 Jahre alten Männer.