Die Rammstein-Tribute-Band Völkerball gibt am Samstag beim Strandkorb-Konzert alles, um den Zweibrücker Flugplatz akustisch abzureißen. Knapp 1000 Zuschauer erleben, wie die Band aus Koblenz brilliert.

Die Pyrotechnik wird gezündet, als die beiden Bildschirme seitlich der Bühne den Countdown von einer Minute anzeigen. Die Spannung ist spürbar und entlädt sich, wenn die E-Gitarre von Tobias Kaiser zündelt. Man hat sofort das Rammstein-Gefühl, als der gewaltige Klang über die Bühne zu den Strandkörben schwappt.

„Hallo, hallo, könnt Ihr uns hören. Wir wollen die Ruhe stören“, ruft Sänger René Anlauff von der Bühne. Schon beim ersten Lied „Ramm4“ gibt es das erste kleine Feuerwerk. Das kann gerade so mit der brachialen, gewaltigen Stimme des Frontmanns mithalten. Die Stimme reißt einen von den Füßen. Der tiefe, kraftvolle Klang kommt dem von Rammstein-Sänger Till Lindemann schon sehr nahe. An diesem Abend erlebt der Flugplatz entfesselte Aggression.

„Wiener Blut“ ist verheißungsvoll und gleichzeitig unheilverkündend. Völkerball belegt die Zuschauer mit einer wahnsinnigen Atmosphäre. Und das nicht nur akustisch. Es ist das Zusammenspiel von eindrucksvollen Bildern, hochzüngelnden Flammen, gewaltiger Stimme und viel Aggression – das macht die Band zu einer wirklich guten.

Sie spielen mit Schockmomenten. Etwa, als Anlauff bei „Waidmanns Heil“ wie bei den Rammstein-Konzerten plötzlich ein Gewehr in der Hand hält. Schießt er? Nein, dafür schießen die Flammen vor der Bühne bei „Sonne“ aus dem Boden. Kalt wird es den ersten Reihen nicht. Und sogar hinten spürt man die Hitze.

„Sonne“, das Völkerball als eine von drei Zugaben spielt, reißt die Zuschauer aus ihren Strandkörben. Das Lied explodiert. Völkerball macht den „Zugabe“-Chören alle Ehre und antworten darauf mit der ersten Zugabe „Deutschland“. Das polarisierende Lied entfesselt laute Chöre auf dem Flugplatz. Man wird förmlich mitgerissen von der Energie und der Leidenschaft einer Grandios guten Band.

Zuvor bedauert der Sänger, dass sie nicht die ganze Breite an Pyrotechnik rausfeuern können. „Das können wir nicht verantworten. Sobald es geht, gibt’s Feuer.“ Grund ist der teilweise heftige Wind. Einiges an Feuer erleben die Zuschauer vor allem in der zweiten Stunde. Bei „Du riechst so gut“ verschmilzt René Anlauff selbst mit den Flammen und wirbelt einen Feuerbogen in der Hand. Die Funken sprühen über die ganze Bühne. „Es ist die ganze Zeit ein Regenbogen über uns. Das verstört uns ein wenig“, meint Anlauff schmunzelnd. Tatsächlich ist der wie konstant gen Himmel gezeichnet.

Die zweite Stunde des Konzerts offenbart sich wie in einem Rausch. Ein pulsierender Song jagt den nächsten. Ein Manko lag gegen Anfang leider in der Akustik: Der teilweise extreme Wind trug die Stimme ein bisschen weg von den Strandkörben. Dafür kann die Band aber natürlich nichts.

Völkerball ist sich nicht zu schade, eigene Überleitungen zu spielen: Vor „Asche zu Asche“ ist es eine mystisch angehauchte Orgel, deren Klang sich immer mehr verzerrt. Daraus formt sich die E-Gitarre, die ebenso akustisch brennt wie der Mikroständer – letzterer nicht nur akustisch.

Ganz andere, gefühlvolle Momente kann man bei „Ohne dich“ erleben. Das Lied hat im Vergleich zu den anderen relativ wenig Brachial-Rock-Anteil. Es wirft die Gewalt ab und beschert einem eine Gänsehaut. Diese Verschnaufpause braucht man auch nach Liedern voller Ekstase, dröhnendem Bass, gespielt von Tilmann Carbow, und funkensprühender Kraft.

Völkerball hat Rammstein nach Zweibrücken gebracht. Man konnte ihre Lieder, Leidenschaft und ihr Feuer intensiv genießen. Die Lieder gingen unter die Haut.