Amelie Berger aus Zweibrücken stand mit der HSG Bensheim-Auerbach im Pokalfinale. Im Halbfinale bestach sie mit Nervenstärke, das Finale lief nicht so gut.

Am Ende der Saison wird die aus Zweibrücken stammende Amelie Berger den Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim-Auerbach verlassen. Gerne hätte sie das als Pokalsiegerin getan. Es klappte nicht. Die „Flames“ von der Bergstraße mussten sich im Endspiel des Final Four Borussia Dortmund geschlagen geben.

Am Montag war zunächst Pause angesagt. Notwendig, das bekannte Amelie Berger. Die zwei Tage in der Stuttgarter Porsche-Arena, bei denen beste Werbung für den Frauenhandball betrieben wurde, waren anstrengend. Die Top-Vier der deutschen Bundesliga hatten sich für das Finalturnier qualifiziert. Zudem hatte die Kapitänin der Flames kurz vor den Pokalfights noch eine Erkältung auskuriert.

Tolle Spiele auf hohem Niveau

„Was die Erkältung anbelangt, geht es mir gut“, sagte sie. Aber die Enttäuschung, dass es mit dem Titel nichts geworden sei, „ist natürlich da“. Dass ihre Mannschaft ein starkes Pokalwochenende abgeliefert hatte, Anteil an zwei tollen Spielen auf hohem Niveau gehabt habe, „haben wir noch nicht so realisiert. Bei uns überwiegt die Enttäuschung“, bekannte die 26-Jährige. Die Finalniederlage konnte sie bereits einordnen. „Wir hatten zu viele verletzungsbedingte Ausfälle, damit hat uns die Breite im Kader gefehlt. Dortmund hatte diese Breite“, erkannte Berger den am Ende verdienten Sieg der Borussia an.

Die Dortmunderinnen, die Probleme bekamen, als Bensheim auf die siebte Feldspielerin setzte, zogen Nutzen aus der Roten Karte für Bensheims Nationalspielerin Meike Schmelzer (45.). „Danach hatten sie das Momentum auf ihrer Seite. Meike ist bei uns zum Beispiel für die Abwehr enorm wichtig“, sagte Berger, die 2021 mit Bietigheim den deutschen Pokal gewonnen hatte, mit den Flames 2023 und 2026 jeweils im Endspiel stand und unterlag.

Mega-Atmosphäre

3.989 Fans sorgten am Finaltag für einen neuen Besucherrekord beim Final Four. „Es war eine Mega-Atmosphäre“, freute sich Berger. Über 3000 Fans sahen bereits am Samstag wie die Flames-Kapitänin ihre Mannschaft im Siebenmeterwerfen ins Finale warf. Nachdem HSG-Torhüterin Vanessa Fehr den fünften Strafwurf des Thüringer HC pariert hatte – bis dahin hatten alle Spielerinnen verwandelt - hatte Berger als fünfte Werferin die Chance, alles klar zu machen. Sie nutzte sie und traf zum 36:34. Zum Abschluss der Trainingseinheiten habe man zuletzt regelmäßig Siebenmeterwerfen trainiert, verriet Berger, dass man sich ein bisschen auf diese Situation vorbereitet habe. „So gut das geht“, ergänzte sie und verwies darauf, dass mit Jule Polsz zum Beispiel die Siebenmeterschützin, die im Spielverlauf fünf Strafwürfe verwandelt hatte, wegen einer Zwei-Minuten-Strafe nicht im Siebenmeterwerfen antreten durfte. Nach dem Abpfiff „haben wir in die Runde gefragt, wer es sich zutraut. Die das taten, haben es gemacht.“

Berger übernahm als Kapitänin die Verantwortung im Halbfinale und zeigte als Kapitänin Größe im Finale, das für sie nicht gut begann. Außenspielerinnen bekommen nicht viele Chancen, „die muss man halt machen“, sagte sie. Sie tat es nicht. Polsz kam für Berger. „Sie hatte in der ersten Halbzeit keine Möglichkeiten, aber ich war mir sicher, dass sie ihre Chancen, wenn sie kommen, nutzen wird. Deshalb habe ich in der Pause gesagt, dass Jule auf dem Feld bleiben soll“, erzählte Berger. Ihr Gefühl trog nicht, Polsz traf, aber Dortmund siegte. Der Liga-Alltag hat Berger und Co. schnell wieder. Bereits am Mittwoch sollen bei Halle-Neustadt die Meisterschafts-Play-offs erreicht werden.