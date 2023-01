Im Dezember wurde Manfred Rippel zum neuen Homburger Beigeordneten gewählt. Am 3. April wird der SPD-Politiker sein Amt antreten. Schon jetzt weiß er genau, was er bewegen möchte: Die SPD und CDU näher zusammenbringen, ebenso die Städte Homburg und Zweibrücken. Kein Wunder: Manfred Rippels Verbindungen zu Zweibrücken sind vielfältig – nicht zuletzt durch seinen Onkel. Politik-Luft schnupperte er schon als „junger Wilder“, denn: „Als junger Wilder war ich dann doch irgendwann mal der Meinung, dass ich nicht nur motzen, sondern auch mal was tun sollte“, erzählt er. Wie kam es, dass er einen ehemaligen Bundesligisten mit dem Bus durch die Gegend kutschierte? Zum ausführlichen Artikel kommen Sie hier