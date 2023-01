„Kannsche Dich noch an die Union der Herzen in de Feschdhall erinnere? Die had doch jedes Johr an Weihnachde zu Zweebrigge geheerd, wies Chrischdbeemche!“ Als es in der Stadt noch „Die kleine Nato“ gab und man Vier-Garnisonen-Stadt war, da gab es vor Jahresschluss jedes Mal eine Großveranstaltung mit Beiträgen von Kanadiern, Amerikanern, Franzosen und Bundeswehr. Jeder wollte dabei sein, weil es oft großartige musikalische Auftritte waren.

Der Krach der Flugzuge gehörte dazu

Es gab aber auch eine Vielzahl von Ansprachen, die natürlich für Länge sorgten. Aber man wusste nach jeder Veranstaltung, dass die größten Meckerer auch im Jahr darauf wieder im Saal sitzen würden. Zu „ihren“ Soldaten hatten die Einheimischen ein meist gutes Verhältnis. Auch wenn man wusste, dass die Franzosen nicht die reichste Truppe hatten, dass die Jets der Kanadier immer startklar sein sollten und der ständige Krach dann dazugehörte und dass die Militärfahrzeuge der Amis „abgefahrene Schlappen“ auf den Rädern hatten und man es mit dem Umweltschutz nicht so genau nahm. Und die Bundeswehr? Das waren „unsere“, da gab es nichts zu meckern.

Für Vater war klar: „In de Taverne: E Fläschje Cola un siwwe Schdrohhalm? Franzose beim Ausgang!“ Immer erzählte er dann, dass sein Arbeitskollege in der Niederauerbach-Kaserne im besten Französisch nach der Uhrzeit gefragt habe und als Antwort „Dreiverdel Vier!“ zu hören bekam. Bei den Amis waren die gut bezahlten Arbeitsplätze begehrt, und manche berichteten, dass sie „mid unserm Ami“ als Mieter den Hausbau bewältigt hatten.

„Die halle die Parkbrauerei am Lewe!“

Beim Jahrmarkt auf dem Exe (und nicht nur in den Lokalen der früheren Ixheimer Straße) schätzte man Kanadier und Amerikaner als Kunden. „Die halle die Parkbrauerei am Lewe!“, wurde immer gesagt, wenn auf den Festplätzen die Soldaten die Bierkrüge am Gürtel hängen hatten, wie man heute noch vielfach weiß.

Doch legten die Kanadier, die einst in Zweibrücken auf dem Flugplatz Dienst taten, Wert darauf, dass es doch eine unterschiedliche Mentalität bei den Soldaten von jenseits des Atlantiks gab. „Die Zweibrücker meinten, die Amis seien wie wir – das war aber nicht so!“, sagte ein ehemaliger kanadischer Soldat und lächelte dabei. Man hatte sich im Fliegerclub in Ottawa, im eindrucksvollen Flugzeugmuseum, getroffen. Gelegenheit natürlich, Erinnerungen zur früheren Garnison aufzufrischen und Fotos rumgehen zu lassen.

Eine überraschende Begegnung in Kanadas Hauptstadt

Es kann auch passieren, dass man im Straßenverkehr der Hauptstadt an „unseren“ Flugplatz erinnert wird: Ein parkendes Auto mit einem „3 F Wing“-Autoschild steht am Straßenrand! „3 F Wing“ hießen die Einheiten der Kanadier auf dem Zweibrücker Flugplatz. Natürlich siegt die Neugier bei der Freundin und ihrem Besucher, und schnell ist der Fahrer des „Zweibrücker Autos“ gefunden. Er habe den Wagen von seinem Vater übernommen und der sei stets stolz mit dem vertrauten Nummernschild auch in Kanada herumgefahren.

Hat er selbst noch eine Erinnerung an seine Jugendzeit bei uns? Aber ja: Beim Schuhkauf in der Hauptstraße – nach seiner Beschreibung war es bei Zimmermanns – habe der Händler immer gesagt: Die Kanadier hätten die richtigen Füße für die einheimischen Schuhe, warum auch immer. Er wolle auch weiterhin mit „3 F Wing“ rumfahren.

Auf dem Markt sagt man „Gemoiche“

Auch die nette Dame, die man im National Art Center in der Oper traf und die damals am Fasanerieberg gewohnt hatte, wie sie sagte, wird wohl weiterhin ihren Freunden erzählen, dass die Zweibrücker sie beim Einkauf auf dem Markt an der Alexanderkirche stets mit „Gemoiche“ begrüßt hätten. Der Gruß ist vor Ort noch immer geblieben, nur der Markt „an de Kerch“ hat sich stark verändert und ist kleiner geworden.