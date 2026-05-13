Dazu kommt ein Wechsel an der Spitze: Nach 38 Jahren gibt Wolfgang Degott ab, Christoph Kaldenhoff übernimmt. 17 National- und vier Regionalteams kämpfen um sechs Trikots.

Die 38. Auflage der LVM Saarland Trofeo vom 11. bis 14. Juni bringt eine echte Zäsur: Wolfgang Degott ist erstmals seit 38 Jahren nicht mehr Organisationsleiter des mehrtägigen Radrennens für A-Junioren durch den Bliesgau, seine Aufgabe übernimmt Christoph Kaldenhoff aus Niederwürzbach.

Die Fußstapfen, in die Kaldenhoff da tritt, sind groß, wie der Gersheimer Bürgermeister Michael Clivot am Mittwoch bei der Trofeo-Pressekonferenz knapp einen Monat vor dem Start ausführte – wie immer auf Deutsch und Französisch. Clivot dankte dem früheren Gersheimer Kulturamtsleiter Degott für sein langjähriges Engagement. Der 69-Jährige bleibt der Trofeo immerhin aber noch als Helfer im Organisationsteam und als Geschäftsführer des veranstaltenden Fördervereins erhalten.

Trofeo-Macher stolz auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Auf Französisch moderierte Clivot auch deshalb wieder, weil die zweite Etappe am Freitag, 12. Juni, als „Grand Prix de la Moselle“ diesmal nicht nur durch Frankreich führt, sondern mit Meisenthal und Epping sogar Start- und Zielort stellt. „Meines Wissens sind wir damit das einzige grenzüberschreitende Rennen im Weltcup des Radsportverbandes UCI“, vermerkte Clivot stolz.

17 Nationalteams von Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, über Norwegen, der Ukraine bis zur Schweiz, dazu vier Regionalteams (mit dem Team Wipotec, das Lidl Trek Junior Team), machen sich an den vier Tagen Mitte Juni auf die vier Etappen plus Einzelzeitfahren der Trofeo, die seit 2008 zur renommierten Nation’s-Cup-Serie der UCI gehört. Über 1500 bis 2000 Höhenmeter haben die A-Junioren dabei auf 448 Gesamtkilometern zu überwinden. Eine Schwierigkeit ist dabei sicher der „Stufenberg“ auf der letzten Etappe zwischen Reinheim und Habkirchen.

Walzer: Nicht wieder die schwerste Etappe aller Zeiten

Rennleiter Andreas Walzer aus Homburg, Weltmeister 1991 und Bahnrad-Olympiasieger 1992, machte bei der Vorstellung der Etappenprofile einen Fehler aus dem Vorjahr nicht erneut: „Damals hatte ich zur Frankreich-Etappe gesagt: Das ist die schwerste Etappe aller Zeiten.“ Das Ende vom Lied war: Die Junioren blieben im Rennen extrem vorsichtig, am Schluss kam es zu einem Massensprint. „Und wir wollen ja nicht immer einen Massensprint haben, denn die sind ja nie ungefährlich. Darum sind die Strecken so selektiv ausgewählt, damit sich die besten Fahrer auch durchsetzen“, erklärt Walzer. „Die Jungs fahren ja in der Weltspitze mit, viele schaffen schnell den Sprung zu den Erwachsenen.“ Denen könne man schon was abverlangen. „Der Franzose Paul Saixas, der gerade den Slowenen Tadej Pogacar das Fürchten lehrt, hat vor drei Jahren noch die Trofeo-Bergwertung gewonnen“, sagte der 56-Jährige zum Niveau.

Diese sechs Trikots für unterschiedliche Wertungen gibt es bei der 38. LVM Saarland Trofeo durch Neunkirchen, Frankreich und den Bliesgau wieder zu gewinnen. Foto: Matthias Müller

Und einen schönen Zusammenhang gibt es bei der diesjährigen LVM Saarland Trofeo, bei der das Peloton um sechs Trikots streitet – vom grünen Trikot des Gesamtführenden bis zum roten Trikot des Besten aus dem jüngeren Jahrgang – auch noch mit einer anderen sportlichen Großveranstaltung im Saarland. Die Nationalen Special Olympics, das Sportereignis für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung kurz darauf vom 15. bis 20. Juni im ganzen Saarland, ist Sponsor der Auftaktetappe von Spiesen-Elversberg nach Neunkirchen-Furpach. „Und beim Zeitfahren am dritten Tag machen wir, mit Ausnahmegenehmigung der UCI, um 10 Uhr sogar eine richtige Pause. Für den Fackel-Staffellauf der Special Olympics, wo die Jungs und Mädchen durch unser Ziel laufen. Darauf freue ich mich riesig“, erklärt Rennleiter Andreas Walzer.

Wie Andreas Walzer weit im Vorfeld des eigentlichen Rennens zusammen mit seinem Team die Strecken findet, lesen Sie hier.

Um diese Pokal geht’s auch: Die 38. LVM Saarland Trofeo rollt vom 11. bis 14. Juni 2026 wieder durch Neunkirchen, Frankreich und den Bliesgau. Vorne im Bild steht die aktuelle Rennmaschine von Rennleiter Andres Walzer. Foto: Matthias Müller

Etappenplan

Etappe 1 (121 Kilometer, vier Runden), Dabeisein ist Saarland-Runde: Spiesen-Elversberg - Kirkel - Ludwigsthal - Neunkirchen - Furpach

Etappe 2 (111,3), Grand Prix de la Moselle: Meisenthal - Montbronn - Soucht (zwei Runden) - Lemberg - Frohmühl - Schorbach - Volmunster (drei Runden) - Ormesviller - Epping

Etappe 3.1, Einzelzeitfahren (10 km), Autohaus-Deckert-Preis: Medelsheim - Peppenkum - Altheim - Medelsheim

Etappe 3.2 (93,5 km, drei Runden), Preis der Terrag: Blieskastel - Biesingen - Rubenheim - Wolfersheim - Blickweiler