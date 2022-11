„E bisje isses jo wie beim Tünnes un Schäl, wiese ke Zeidunge ausdraan wollde, weils gereend had: Sie hann an alle Diere geklingeld un gesaad: Es kommd heid nix, es reend!“ So klingelte der stets gut gelaunte und engagierte Paketfahrer und überreichte einen Abholschein für ein Paket – das dazu gehörende Paket, mit Zollgebühren belegt, könne im Hauptbahnhof, „dord beim Prager Hans seim Team“, abgeholt werden. Aus vielerlei Gründen, auch zu seiner Sicherheit, darf der Postfahrer kein Bargeld in Empfang nehmen. Dabei hat der Zweibrücker noch Glück: Hat das vorzeitige Weihnachts-Päckchen aus Übersee einen besonderen Zoll-Inhalt, dann muss er nach Pirmasens, um zu zahlen und es abzuholen. Das Zollamt am Bahnhof, an der Jakob-Leyser-Straße, gehört ja längst schon der Vergangenheit an.

Es hat sich eine Menge geändert, seit „de Schdumpfe Werner vum Fassnarieberch“, der am Wochenende zuverlässig das abonnierte Heft mit dem Radio-Programm brachte, danach monatsweise das Geld dazu kassierte, ebenfalls an der Haustür klingelte. Für den RHEINPFALZ-Zusteller galt das gleiche: Pünktlich am Morgen die Zeitung, und zuverlässig wurde auch das Abo kassiert. Das Geld lag schon abgezählt auf dem Küchentisch „wann de Lothschidz kommd“, und fünfzig Pfennig Trinkgeld waren auch stets dabei. Fünfzig Pfennig nur? In den Nachkriegsjahren freute man sich da schon. „Wannse dess all so mache wie mir, dann hadder wass“, Mutters Satz gehörte hinterher meistens dazu.

Ein Schnaps für den Briefträger

Freuen durfte sich auch „de Poschdbott“, wenn er monatlich die Renten für die Nachbarn sichtbar (von wegen Datenschutz!) bar auszahlte. Das Trinkgeld für den Briefträger war nicht selten ein Schnaps, „dess is e Grumbeerschnaps vum Freedeberjer“, und manchmal konnte man es dem armen Mann an seinen Schritten auch ansehen, wenn er viele Renten ausbezahlt hatte …

Zwei besondere Dokumente waren im Küchenschrank der Familie deponiert, immer neben den großen Tellern: Vaters Mitgliedsbuch von der Gewerkschaft Bau-Steine-Erden und „es Mietbichelsche“, in der die Hausbesitzerin am Monatsende korrekt quittierte, dass ihr die Miete bar übergeben worden war. Mutter ging stets „zur Hausfraa“, weil zum Bezahlen auch noch ein oft ausgedehntes Schwätzchen gehörte. Natürlich wurde auch der Gewerkschaftsbeitrag bar bezahlt und wöchentlich kassiert: Walter Krauss, ein junger Mann, hatte das Amt des „Kassjehs“ übernommen und gehörte mit der Zeit ohnehin fast zur Familie. Auch die anderen Verpflichtungen, so der Beitrag für den Vaudeka, wurden bar abgewickelt. Gespottet wurde in der Familie immer wieder, wenn der Mitgliedsbeitrag für die damals noch recht übliche Sterbekasse kassiert wurde: Ihr Name „Gemütlichkeit“ forderte das Lachen heraus.

Warum die Frauen ihre Männer von der Arbeit abholten

Es dauerte recht lange, bis die Familie ein Konto zum Überweisen des Lohns bei der Stadtsparkasse hatte. Die Bezirkssparkasse, wie Vater noch lange die Kreissparkasse nannte, sei „fa die vum Land“, was ja längst nicht mehr stimmte. Der Lohn für Vater und Kinder in der Familie wurde wöchentlich ausbezahlt, dreimal Abschlag oder „Schuss“ und einmal dann mit der Abrechnung und einem langen Lohnstreifen, mit Verdienst und den Abzügen. Spöttisch wurde immer wieder berichtet, manche Arbeiter würden von ihren Frauen mit Kinderwagen abgeholt, damit der Lohn auch in voller Höhe zu Hause ankam! Und keiner in einer Wirtschaft „hängen“ blieb. Dann hätte man die Kassierer an der Haustür fortschicken müssen…