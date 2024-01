Der Bayer Ludwig Rixner prägte vor 150 Jahren mit seiner Kapelle die Unterhaltungskultur in Zweibrücken. Damals erlebte hier die Militärmusik eine Blütezeit.

Ein Klassiker für Neujahrskonzerte ist der „Donauwalzer“ von Johann Strauß. Im Frühjahr 1873 wurde er auch in Zweibrücken gespielt – von der Kapelle des Königlich-Bayerischen 5. Jägerbataillons unter dem Stabshornisten, also Kapellmeister Ludwig Rixner im Zweibrücker Hof. Diese Unterhaltungsstätte wurde von Rixner und seinen Militärmusikern mit mindestens 20 Auftritten in fünf Jahren klar bevorzugt. Nicht ganz so häufig konzertierten sie in der nahen Brauerei Tivoli, der Fruchthalle und in der Brauerei Buchheit.

Der Zweibrücker Hof an der Ecke Herzog-/Dinglerstraße war bereits vor dem Anschluss der Pfalz an Bayern 1816 unter dem Namen „Viehhof“ eine erste Adresse für Reisende. Um die von Herzog Christian IV. sechsmal im Jahr angeordneten Viehmärkte zu besuchen – zunächst auf dem heutigen Herzogsplatz, später auf dem Hallplatz –, kamen Viehhändler, Bauern und Postkutschenreisende schon Ende des 18. Jahrhunderts hier an. Die Posthalterei von Georg Lang, der 1814 den Viehhof ersteigerte, befand sich nebenan. Georgs Sohn Ludwig Lang verlegte 1874 den Reisekutschenbetrieb in die Schillerstraße (heutige Röntgenpraxis), während Heinrich Lang den Zweibrücker Hof um eine Bierwirtschaft mit Tanzsaal auf dem Gelände der Stallhalterei ergänzte.

Konzerte, Maskenbälle und Versteigerungen

Der „Zweibrückerhof-Complex“ war lange die größte und wichtigste Einkehr- und Unterhaltungsstätte der Stadt. Hier fanden Konzerte, Maskenbälle und Versteigerungen statt. Die Gebäude wurden 1945 zerstört, das Eckhaus Herzogstraße 15 so wiederaufgebaut, wie es wohl vor seinem Umbau inklusive Aufstockung aussah: zweistöckig mit Mansarde.

Hier spielte die Musik vor allem in den 1870er Jahren. Zuvor erklang die schon 1862 „berühmte Jägermusik aus Zweibrücken“ vorzugsweise in der Fruchthalle und im Saal der Casino-Gesellschaft neben Gesangs- und Instrumentalkonzerten gastierender Musiker und lokaler Gesangsvereine.

Schon Ludwig Rixners älterer Bruder Josef hatte als Kapellmeister des bis 1862 in Zweibrücken stationierten 4. Jägerbataillons mit Blech- und Streichmusik überzeugt. Er wurde später in München als Komponist von über 700 Salon-, Blasmusik- und Zithermusikstücken berühmt und wird in Bayern bis heute gerne gespielt.

5 Josef Rixner mit seiner Tochter Louisa und seinem aus Zweibrücken stammenden Schwiegersohn JosefHauck. Foto: Privatarchiv Sittinger, Nachkommen von JosefRixner

In den zehn Jahren nach Gründung des Deutschen Reiches 1871 war die „Jägermusik“ des 5. Jägerbataillons besonders beliebt. Die Einheit war von 1868 bis 1881 in Zweibrücken stationiert – deutlich länger als die zuvor hier garnisonierten Jägerbataillone 1, 4 und 6. Der aus Bayern stammende musikalische Leiter Ludwig Rixner kam 1862 mit dem 6. Jägerbataillon nach Zweibrücken, wo er der Liebe wegen blieb. Mit anderen Hornisten des 6. Jägerbataillons bot er ab 1867 seine musikalischen Leistungen an. Nach einem Intermezzo mit einer „Fayencerie-Musik-Band“ in Saargemünd von 1869 bis zum Krieg 1870/71 und seiner Teilnahme am „Feldzug 1870/71 in seinem geliebten Bataillon“, kehrte er nach Zweibrücken zurück. Hier wurde er Kapellmeister (Stabshornist) beim 5. Jägerbataillon, 1878 umbenannt in 2. Jägerbataillon. Unter seiner fast zehnjährigen Leitung prägten „Militär-Concerte“ das musikalische Leben in Zweibrücken.

Konzerte „weithin berühmt“

Neben Blechmusik kamen häufig Streichinstrumente zum Einsatz, aber auch weiterhin die ortsansässigen Gesangsvereine. Stücke aus Konzertsaal und Oper wurden präsentiert, aber auch Märsche und „gefällige Unterhaltung“ nebst selbstkomponierter Märsche der Rixner-Brüder mit Namen wie „Lebenslust“.

Unter Rixner seien die Konzerte des 5. Jägerbataillons in den 1870er Jahren über die Stadtgrenzen hinaus „weithin berühmt“ gewesen, „so daß die Kapelle in zahlreichen Großstädten Deutschlands ständiger Gast“ gewesen sei, hieß es im „Pfälzischen Merkur“ am 15. Dezember 1920 im Nachruf auf Rixner. Dieser habe auch als Komponist „schöne Erfolge zu verzeichnen“ gehabt, „so mit Märschen, kirchlichen und anderen Chorälen, besonders aber als Zitherkomponist“.

Eine erste Krise Ende 1875 bewältigte Rixner glänzend, wie in einer Konzert-Rezension vom 20. Dezember 1875 zu lesen ist: „Da bekanntlich am Spätherbste mehrere sehr gute musikalische Kräfte aus dieser Kapelle austraten, so war man sehr gespannt auf das, was geboten werden würde. Als aber die Töne der Streichinstrumente des Husarenmarsches von Rixner den vollbesetzten Saal durchrauschten, da mußten wir uns sofort gestehen, daß die musikalischen Leistungen der neuen Kapelle hinter denen der alten durchaus nicht zurückstehen, und mußten wir uns wundern, daß es dem Herrn Kapellmeister Rixner in so kurzer Zeit gelungen ist, so Gediegenes zu erzielen. Das reichhaltige Programm enthielt neben den klassischen Piecen auch Salonstücke. Bei allen Nummern zeichnete das Spiel sich durch Glätte aus, das Ergebnis fleißiger Schulung, und speziell von den durch die besten Kräfte, das Halborchester, vorgetragenen schwierigen Opernpiecen darf man mit Fug und Recht sagen, daß ihre Exekutirung Kapellmeister und Musikern zur Ehre gereicht, so in jeder Beziehung trefflich und beifallwürdig war [...] Alle Zuhörer verließen befriedigt den Saal mit dem Wunsche, Herr Rixner möge uns recht bald wieder einen solchen genußreichen Abend bereiten.“ („Zweibrücker Zeitung“, 22.12.1875)

Musiker für Buffalo Bill

Nach Verlegung des Jägerbataillons 1881 nach Aschaffenburg blieb Rixner in Zweibrücken und gründete im selben Jahr die Musikkapelle „Concordia“ aus „den besten Kräften der Musik des früher hier garnisonierten 2. Jägerbataillons“. Darunter war der Klarinettist Christian Schetting. Als dieser Anfang 1884 ausstieg, sah sich Rixner zur Stellungnahme in der „Zweibrücker Zeitung“ genötigt: „Erlaube mir, zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß meine Musik-Kapelle durch den Austritt eines einzigen Mitgliedes in keiner Weise geschädigt ist. Von welcher Seite überhaupt diese falschen Gerüchte verbreitet wurden, als würde sich dadurch die Kapelle auflösen [...] überlasse ich dem verehrl. Publikum zur Beurtheilung.“

Womöglich war Rixner hier zu optimistisch. Ihr letztes in der Zeitung inseriertes Konzert spielte die Kapelle am 8. Juni 1884 in der Brauerei Buchheit. Im selben Monat verließ Schetting Zweibrücken. Er reiste in die USA, wo er schließlich eine Stelle als Musiker bei „Buffalo Bills Wildwest-Zirkus“ annahm. Der 1852 auf dem Heibeldingerhof geborene Schetting reiste mit Buffalo Bills Wildwest-Show durch die USA und Europa.

Später kehrte Christian Schetting nach Deutschland zurück. Er ließ sich im Saarland nieder, wo seine Brüder als einfache Arbeiter tätig waren. Von 1909 bis 1931 war er Kapellmeister der Bergkapelle St. Ingbert.