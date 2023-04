Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es war vor zich Johre bei de Deitschland-Rundfahrt vun de Radfahrer, wie es Feld komm is – un die Barrier is vum Schrankewärder Conrad erunnergedreht wor, weil ball e Zuch komm is. Fa uns Kinner