Die Müllprobleme von heute kannte man früher nicht. Alles wurde im Küchen-Ofen verbrannt, erinnert sich unser Kolumnist Edgar Steiger. Bis der Wohlstandsmüll dazu kam...

„Dess hedd ma sich nohm Kriech ned dreeme losse, wass im städtische Haushalt mol Johr fa Johr e großer Brocke fa die Millbeseidischung had misse ingesedzd were. Längschd war es do middem Bombedrichder am Waldrand aus!“

Über lange Zeit war das offene Feuer in der Familienküche auch für die Müllentsorgung zuständig. „Schmeißesses in de Kohlekaschde“, ist jedem aus der damaligen Vergangenheit noch bestens vertraut. Und dann kamen die eisernen Mülleimer für die glühende Asche. Aber die Asche wurde spätestens im Winter für die Straßenglätte gebraucht. „Pass uff, es Droddwa is glatt“, lautete die Mahnung von zu Hause.

Bei Glätte: Socken über Schuhe gezogen

Dann gab es noch eine Methode für Sicherheit: Socken wurden über die Schuhe gezogen und nahmen so die Glätte weg. Auf diese Methode achtete Frau Grub, die Mutter des Jugendfreundes Horst Grub, den man zum Schulweg stets abholte, sehr. Dies erinnert daran, dass sich die Nachbarn auch um andere Kinder sorgten, für die es auch am Nachmittag für das Treiben in der Eremitage „e Schmier“ gab.

Weil eben der Müll meistens verbrannt wurde, der Wohlstandsmüll („Dess brauche ma nimmie, des flieht weg!“) längst noch nicht Mode war und Plastikverpackungen noch lange unbekannt in Haushalten waren, war im wöchentlichen Ascheneimer meist nur ein wenig Asche und was der Straßenbesen zusammengefegt hatte.

Denn die Straße musste natürlich gekehrt werden. Wehe, es wurde überm Spielen vergessen. Bald wurde der Müll mehr und mehr, und „es Dreggaudo“, war neben dem „Puddelaudo vun demm aus de Molidorschdroß“ eine vertraute Sache. Längst waren nicht alle Häuser an den Kanal angeschlossen. Bei manchen Straßen dauerte der Ausbau des neuen Kanals noch an, bei anderen Immobilien war er noch zerstört. Dann wurde der dicke Pumpschlauch neben der Abortgrube im Hof gebraucht. Wofür auch immer ein wenig für die Düngung im Garten abfallen musste.

Zweibrücker Deponie als Musterbeispiel im „Stern“

Dann merkte man in der Stadt, dass es ohne eine größere Mülldeponie in der Stadt nicht mehr geht. An den Scheiderberg, Richtung Oberauerbach, fuhren die „Escheaudos“ jahrelang hin – auch die Feuerwehr. Denn es brannte sehr häufig auf der Deponie, wie das auch an der Abladestelle am Wattweilerberg der Fall war. Beim Abfall hörte man immer häufiger: „Dess kommd ins Rechebachtal!“ , und man war bei den ersten Besichtigungen vor Ort erstaunt, wie weit damals schon an die Zukunft gedacht war.

Als dann die Zweibrücker Deponie im Magazin „Stern“ als Musterbeispiel vorgestellt wurde, waren auch diejenigen hoch erfreut, die sonst über Flächenverbrauch und Ähnliches meckerten.

Inzwischen ist die Deponie „do owwe no Mersbach“ bekannt für ihre Gründlichkeit, und nichts mehr erinnert an den Ascheneimer und seinen Nachfolger, den Behälter aus Plastik, der noch die geprägte Inschrift trug: „Keine heiße Asche einfüllen!“ Aber längst sind auch die Koch-Öfen aus den Küchen verschwunden.

In jenen Jahren waren auch noch die Pferdefuhrwerke unterwegs. Das bedeutete, dass es auf den meist nur geschotterten Straßen die Hinterlassenschaft von Pferden gab: „Schnell, dummel dich, ich hann gesien, wie e Bierwaan an de Storche gefahr ist!“ Dann hatte der Jüngste der Familie schnell „Handberschd u Dreggschipp“, sowie einen alten Eimer zu greifen und mit dem zerbeulten Fahrrad an den „Storchen“ zu fahren.

Dort wurde sorgsam zusammengekehrt, was das Pferd hinterlassen hatte. Um es dann im Garten – vor allem an den Erdbeeren – zu verteilen. Da dachte doch keiner daran, dass das Müll oder Dung war, oder Dreck – nein, man freute sich schon auf die süßen Erdbeeren, die ungewaschen geerntet wurden.