Er ist ein Enthusiast, ein Nachdenklicher. Einer, der inspiriert. Aus seinem Mund fallen Sätze wie „Eine Affäre mit dem Jetzt schützt vor Zukunftsplanung.“ Hubertus Meyer-Burckhardt unterhielt die über 50 Zuhörer am Mittwoch in der ausverkauften Homburger Musikschule. Und das sehr gut. Am Ende enthüllt er, dass Barbara Schöneberger ihn um eine Affäre gebeten hat.

„Wir setzen uns immer ins Verhältnis zur Zeit. Die Zeit ist unsere Chefin, unsere Zerstörer, und manchmal unsere Freundin.“ Er liest viel, und fast genauso viel erzählt der Moderator, Produzent, Journalist und Autor. Sein Buch „Diese ganze Scheiße mit der Zeit“ bringt er als nachdenklich stimmenden, witzigen und gleichzeitig motivierenden Ratgeber rüber.

Aber warum kommt in seinem Buchtitel ein Fäkalwort vor? Oft wurde ihm gesagt, das würde kein Mensch kaufen. Aber Meyer-Burckhardt hat eine Erklärung in petto: „Stellen Sie sich vor, Sie verlieren Ihren Autoschlüssel, und am nächsten Morgen wird in Ihrem Auto eingebrochen. Es gibt kein Brachialwort, das dann so befreiend ist.“ Die Zuhörer lachen oft bei seinen Aussagen, von denen viele gleichzeitig einen ernsten Kern haben. Aber der Moderator bringt das locker rüber.

Bei fünf Büchern und insgesamt über 300 Lesungen sei er viel rumgekommen, „aber im Saarland kam nie eine Einladung. Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mich freue, im Saarland zu sein.“ Man muss schon eine gute Viertelstunde bei der Lesung sein, um sich an Meyer-Burckhardt zu gewöhnen. Er redet viel, er hat auch viel zu erzählen. Der Mann, der den Abend mit einem Witz in Fahrt bringt, will seine enorme Lebenslust auf die Zuhörer übertragen.

Die Lesung findet im Zeichen der Hombuch on Tour statt. Und mit dem Moderator ist Organisator der Hombuch, Ulrich Burger, ein Glücksgriff gelungen.

Meyer-Burckhardt hat das Buch aus einigen Gründen geschrieben. Er hat sich Gedanken um das Thema Zeit gemacht – um unser aller Lebenszeit. „Wir sind so herrlich individuell. Nur dass die Geschichte irgendwann zu Ende ist, eint uns.“ Er könnte nicht verstehen, warum so viele so gleichgültig mit ihrer Lebenszeit umgehen. Er ist kein Mensch für Planung, das merkt man. Der 64-Jährige war, erzählt er, „an die 400 Mal in Paris. In Paris hat meine Seele ein Zuhause.“

Solche Aussagen wirken bei ihm nicht gestelzt. Man spürt, dieser Mann meint das auch wirklich so. Seinen Siegeszug gegen den bei einer Vorsorgeuntersuchung diagnostizierten Krebs schwor er sich. Ebenso, viel aus seinem Leben zu machen. Er erzählt von Geschichten auf Reisen, von Begegnungen. Oft wird einem da ganz warm.

In einigen Lesepassagen wird er erinnerungsselig. Das wirkt aber nicht dröge. Mitten im Lesen stockt er und meint: „Ich habe eine Seite zu weit geblättert. Das Saarland macht mich nervös.“

Es ist eine bildhaft-emotionale Mischung, die der Autor kredenzt. Er stellt Fragen wie „Was passiert auf meiner Aftershow-Party?“ Er erzählt, das Wissen, dass die Lebenszeit abläuft, macht das Leben erst kostbar. Und er hat einen Wunsch: „Vielleicht gehen Sie heute ein bisschen unvernünftiger nach Hause, trinken ein Glas Wein mehr. Denn das Leben ist zu kurz.“

Er redet so viel über Zeit, da darf ein Liebesbrief an genau die auch nicht fehlen. „Dominiert und verwaltet die Zeit uns, oder prägen wir sie?“ Am Ende enthüllt er augenzwinkernd, dass Barbara Schöneberger ihn um eine Affäre gebeten hat. Sie würden sich schon so lange kennen und zusammen arbeiten. Sonst könne und wolle sie nicht mehr. Nach anderthalb Stunden entlässt er seine Zuhörer. Bereichernd war sie, seine Lesung.