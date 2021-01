„Ich traue dieser deutschen Mannschaft einiges zu“, sagt Dennis Baier vor dem Start der Handball-Weltmeisterschaft. Er kennt die Spieler und Trainer Alfred Gislason gut. Beim Fernsehsender Sky ist der Handball-Experte seit Jahren als Kommentator, Moderator und Reporter ganz nah dran. Der frühere Spieler der SG Waldfischbach weiß, dass Mannschaften in scheinbar schwierigen Situationen über sich hinauswachsen können.

In dieser Woche moderiert Dennis Baier bei Sky Sport News. „Natürlich werden wir auch einen Fokus auf die Handball-WM haben“, sagt der Mann, der seine Leidenschaft für den Sport, für den Handball, zum Beruf gemacht hat. Seit 13 Jahren ist Sport-, vornehmlich Handball-Berichterstattung, für ihn Beruf und Berufung. Der studierte Sportwissenschaftler arbeitete für sportdigital.tv, für Sport 1. „Ich habe es nie gezählt, aber in Sachen Handball habe ich die Welt wohl schon einige Male umrundet“, sagt Baier, der in Mainz wohnt.

Seit 2014 ist er bei Sky. Zunächst als Projektverantwortlicher für den Aufbau und die Übertragung der Handball-Champions-League. 2017 wechselte der heute 45-Jährige wieder vor die Kamera „und unter die Kopfhörer, wie wir sagen“, sagt Baier lachend. Als beliebter Kommentator, Moderator und Reporter berichtet er aus Handballhallen, arbeitet zusammen mit Sky-Experten wie Stefan Kretzschmar, kennt Weltklassehandballer wie Mikkel Hansen oder Nikola Karabatic.

Baier: Chancen für Deutsche

Sky überträgt alle Spiele der Handball-Bundesliga. Dennis Baier sieht regelmäßig die deutschen Nationalspieler; auch die, die in den WM-Kader nachgerückt sind. „Alles gute Jungs, die können was und werden versuchen, ihre Chance zu nutzen“, blickt er der Weltmeisterschaft in Ägypten (13. bis 31. Januar) optimistisch entgegen. Ein langes WM-Turnier – das kennt Baier. Er war 2015 in Qatar dabei. Unvergessen für ihn ist auch die Handball-EM 2020. Live in der Wiener Stadthalle, als Deutschland das denkwürdige Spiel gegen Kroatien nach 16:11-Führung noch mit 24:25 verlor. „Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Da war alles drin, was den Handball ausmacht: Stimmung, Leidenschaft, Kampf, Taktik.“

Dass aus Baier, in Rüsselsheim geboren, im hessischen Trebur aufgewachsen, ein Handballer werden würde, war nicht abzusehen. Er war Leichtathlet. Mit der Mannschaft des TV Trebur war er Hessischer Vize-Meister im Crosslauf. Zum Handball kam er durch eine Arbeitsgemeinschaft an der Schule, „und mit einem Freund begann ich, auf dem Bauernhof seiner Eltern, den Handball zu werfen. Hat Spaß gemacht“, erinnert er sich.

Beim TV Trebur begann er 1991, spät als 16-Jähriger, mit dem Handballspielen im Team. Schnell zeigte sich sein Talent. 1997 wechselte er zum TV Nieder-Olm. Die SG Waldfischbach spielte damals in der Regionalliga, in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, zur Saison 2001/2002 wechselte Baier zur SGW. „Das war die Zeit, als Trikots noch vererbt wurden“, erinnert er sich lachend an sein Dress mit der Nummer 5, das er von Youri Karpouk „geerbt“ hatte. „Viel zu groß für mich“, erzählt Baier lachend. Die Erinnerungen an das SGW-Jahr sind gemischt. „Sportlich war es, wenn ich es positiv ausdrücke, sehr lehrreich“, gesteht er. Er hatte eine tolle Vorbereitung, „ich war wirklich fit, habe aber nie die Chance bekommen, mich zu beweisen“, bedauert er. Thomas Müller, aktuell Trainer des Drittligisten TSG Haßloch, trainierte dama