Die weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz, einem Netzwerk von Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften, steht dieses Jahr unter dem Motto „Sabbat. Leben nach Gottes Rhythmus“.

Auftakt ist am Sonntag, 9. Januar um 17 Uhr in der Alexanderskirche mit einem Konzert des Ehepaares Lothar und Margarete Kosse. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Lothar Kosse studierte populäre Musik und Architektur. Er spielt Gitarre und singt. Seine Musik bewegt sich zwischen Rock, Pop und Blues und gehört zur zeitgenössischen christlichen Kultur Deutschlands. Die erste gemeinsame CD von Lothar und Margarete Kosse „Hausmusik“ erschien im Mai 2020. Auch die beiden Söhne gehören zum Ensemble.

Mit dem Konzert des Duos beginnt die diesjährige Allianzgebetswoche, die sich laut den Organisatoren mit den Aspekten des Sabbats beschäftigt: Identität, Versorgung, Ruhe, Barmherzigkeit, Erinnerung, Freude, Großzügigkeit und Hoffnung.

In Zweibrücken finden die Veranstaltungen an verschiedenen Orten statt: Am Montag, 10. Januar, um 18 Uhr bei der Zweibrücker Tafel in der Canadastraße 32; am Dienstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr bei den Methodisten in der Hilgardstraße 6; am Mittwoch, 12. Januar, um 15 Uhr in der Stadtmission, Wallstraße 25; am Donnerstag, 13. Januar, um 19.30 Uhr bei den Mennoniten in der Bitscher Straße 75, ebenso am Freitag, 14. Januar, um 19.30 Uhr mit Lobpreisliedern. Abgeschlossen wird die Woche am Sonntag, 16. Januar, um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtmission.

Info

Für das Konzert am Sonntag, 9. Januar, um 17 Uhr in der Alexanderskirche mit Lothar und Margarete Kosse gilt 2G und Anmeldung unter zweibruecken.church-events.de. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.