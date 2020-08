Halt! Stopp jetzt, es reicht! Ich kann’s nicht mehr hören. Dem nächsten Pappenheimer, der mir, entweder im Sinne einer interessierten Nachfrage (mit Fragezeichen) oder einer Hoch-und-Heilig-Versicherung (dann entsprechend mit Ausrufezeichen) den Spruch „Alles gut“ drückt, dem hetz ich einen Schwarm asiatischer Riesenhornissen auf den verschwitzten Hals. Im Zusammenhang mit den drei Worten muss man schon von hochinflationärem Gebrauch sprechen. Das nervt gewaltig. Du könntest beim Zahnarzt sitzen, der dir gerade eröffnet hat, dass im gesamten Viertel der Strom ausgefallen ist und er deine Wurzelbehandlung deshalb mit manuellen Geräten aus der historischen Sammlung seines Großvaters durchführen muss. Der Dentist würde den Spruch bringen. Genauso der Feuerwehrmann, der dich an der Straßenkreuzung anhält und erklärt, dass es dein Dachstuhl ist, aus dem es 80 Meter weiter so spektakulär qualmt. Ja, man könnte mit einem Arm und zwei Beinen in Gips auf der Veranda sitzen und den vier apokalyptischen Reitern dabei zusehen, wie sie den Rasenmäh-Roboter durch den Vorgarten jagen – aus irgendeiner Ecke der Nachbarschaft würde irgendein Einfaltspinsel fragen, beziehungsweise versichern, ob/dass alles gut ist. Alter Schwede! War schon jemals alles gut?