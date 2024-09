Der Plan, die Allee mit einem neuen Belag zu versehen, ist noch nicht vom Tisch. Nachdem ein Steinteppich im Stadtrat keine Mehrheit fand, wird nun umgeplant.

Das kleine Musterstück am Allee-Eingang vis-a-vis des Heilig-Kreuz-Parkplatzes erinnert an einen Plan von vor zwei Jahren. Damals wurde überlegt, in der Allee einen Steinteppich und Rasengitter als neuen Belag zu verlegen. Schon bevor der Bauausschuss im September 2022 sich darauf verständigt hatte, andere Allee-Boden-Optionen auszuarbeiten, ist das laut Rathaussprecher Jens John noch immer der aktuelle Sachstand. Im Rat gab es seinerzeit keine Mehrheit, die Allee mit einem Steinteppich wetterfest zu gestallten. Und es waren nicht nur Kommunalpolitiker, sondern auch der Widerspruch aus der Bevölkerung, der der Steinteppich-Idee letztlich den Garaus machte.

Ein Hindernis, so John, ist die Frage, ob andere Sanierungsvarianten gefördert werden. Das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Genehmigungsbehörde ADD, hatte damals die Allee am Schwarzbach als touristisch bedeutsam und damit als förderfähig im Sinne der Stadtentwicklung bewertet. Es gebe tatsächlich Bedarf, das beliebte Geläuf für Jogger und Spaziergänger witterungsbeständiger zu machen. Daher hat das Land der Stadt Fördergelder in Höhe von 90 Prozent der Ausbaukosten zugesagt – für 465 Allee-Meter auf der Seite der Rosengartenstraße bis zur Saarlandstraße. Keine Förderung soll es für den daran anschließenden Abschnitt bis zum Rosengartenhotel geben.

Das Musterstück bleibt vorerst erhalten

Egal wie hoch die Kosten letztlich ausfallen und ob es Förderungen gibt, steht eine Sache laut John fest: Über die wiederkehrenden Beiträge (WKB) wird die Allee-Sanierung nicht bezahlt. „Die Allee und der Allee-Belag sind nicht Teil des WKB-Programmes“, schreibt der Rathaussprecher auf Anfrage. „Wenn die Aufsichtsbehörde grundsätzlich auch eine veränderte Variante für förderungswürdig halten würde, würde noch mal ein Anlauf mit einem veränderten Vorschlag gemacht werden. Für die nächsten Stufen des Projektes wird gerade der Antrag auf Fortschreibung vorbereitet.“

Die kleine Steinteppich-Musterfläche an der Allee bleibt vorerst erhalten. Laut John so lange, bis eine etwaige Sanierung der Allee stattfindet. Mittlerweile haben zwei Winter, Wetter, Regen und Dreck an dem hellen Steinteppich Spuren hinterlassen.