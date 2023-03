Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch immer ist keine Entscheidung darüber gefallen, wie die Stadt den Fußweg in der Allee pfützenfrei machen will. Am Dienstag vertagte der Bauausschuss das Thema erneut.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza fasste am Dienstagabend, 13. September, im Bauausschuss die Erkenntnisse zusammen, die er soeben in der Debatte gewonnen hatte: „Wir sind immer noch auf