Welchen Belag die Allee entlang des Zweibrücker Schwarzbachs nun bekommen soll, soll der Bauausschuss Mitte September entscheiden. Auch bei den Lampen könnte sich etwas tun.

Die Entscheidung, welcher Belag kommt, sei noch nicht gefallen, betont Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza. Der Bauausschuss habe Anfang des Jahres verschiedene mögliche Varianten ausgesucht, darunter der Steinteppich, der im Mai gegenüber der Heilig-Kreuz-Kirche als Muster ausgelegt wurde. Dagegen waren Zweibrücker Sturm gelaufen, weil das Material auch Plastikanteile enthält. Daraufhin hatten sich mehrere Stadtratsfraktionen gegen diese Variante ausgesprochen.

Er könne auch mit einem Natursteinbelag gut leben, sagt der OB. Das ist ein Belag, wie er jetzt schon in der Allee und in ähnlicher Form in der Schillerstraße zu finden ist. „Ich bin auf jeden Fall nicht dafür, dass nichts passiert“, sagt Wosnitza. Der Starkregen diese Woche habe wieder gezeigt: „Da muss was passieren. Das ist kein Zustand. Da bist du nicht mehr durch die Allee gekommen.“

Aufgraben, um neue Kabel zu verlegen

Wenn die Allee erneuert wird, könnte sie auch aufgegraben werden, um neue Kabel zu verlegen und die Lampen auszutauschen. Zum einen sei die Allee zu dunkel, zum anderen lasse sich dadurch Energie sparen. Wie die neuen Lampen aussehen könnten, kann man am Rosengarteneingang sehen: Gegenüber haben die Stadtwerke zwei LED-Lampen als Muster aufgestellt, um zu sehen, wie die Ausleuchtung ist. Ob es dann genau diese Modelle werden, sei aber noch nicht entschieden, sagt Wosnitza.

Der OB kann sich vorstellen, dass die Lampen mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden. Das würde noch mal helfen, Energie zu sparen, glaubt er und sagt schmunzelnd: „Ich seh’ jetzt schon die Kids durch die Allee rennen, um einen Ketteneffekt zu erzeugen.“