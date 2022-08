Radfahrer und Fußgänger zwischen Festhalle und Minigolfplatz müssen sich auf Behinderungen einstellen: Die Allee entlang der Rennwiese wird bis Anfang April für Autos geöffnet, damit Wohnmobile und Lieferanten den Wohnmobilstellplatz und den Biergarten an der Schließ erreichen. Denn die Straße vom Hallenbad her ist für sieben Monate gesperrt: Zwischen dem Festplatz und der Zufahrt zum Wohnmobilstellplatz wird ein neues Regenrückhaltebecken gebaut. Die Firma Dittgen GmbH aus Schmelz übernimmt die Arbeiten für 730.000 Euro. Das teilten Stadt und UBZ auf Anfrage mit.

Das Regenüberlaufbecken in der Geschwister-Scholl-Allee im Einmündungsbereich der Dr.-Ehrensberger-Straße entspreche nicht mehr dem Stand der Technik. Daher wird ein neues gebaut, und zwar an der Stirnseite der Rennwiese, wo die kleinen Häuser stehen. Das neue Überlaufbecken ist acht Meter Lang und fünf Meter breit. Darin sammelt sich Regen, der dann gedrosselt in den Schwarzbach geleitet wird. Damit keine Feststoffe in den Bach geschwemmt werden, hat das Bauwerk eine sogenannte Kulissentauchwand. Eine Rückschlagklappe wiederum verhindert, dass bei Hochwasser Wasser aus dem Schwarzbach in den Kanal läuft. Zusätzlich werden mehrere Schächte, Zu- und Ablaufleitungen hergestellt, und Versorgungsleitungen werden verlegt. Auftakt der Arbeiten diese Woche ist die Untersuchung des Bodens auf Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg.