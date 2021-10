In der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, wurden von einem bislang unbekannten Täter auf dem Parkplatz in der Gerberstraße in der Homburger Innenstadt alle vier Reifen eines roten Toyotas platt gestochen, so die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zur Tat in der Gerberstraße berichten können, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.