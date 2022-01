Für alle Kulturveranstaltungen in der Zweibrücker Festhalle im Januar und Februar ist der Kartenverkauf gestoppt. Das bedeutet: Sie sind abgesagt, wie das Zweibrücker Kulturamt am Dienstagnachmittag bestätigte.

Das Zweibrücker Kulturamt hat sie im Kalender auf der Internetseite der Stadt auch bereits als abgesagt beziehungsweise verschoben markiert, am Dienstagnachmittag kam die Pressemitteilung. In Abstimmung mit den Agenturen und Künstlern seien die Veranstaltungen auf neue Termine verlegt. Der Grund dafür, sind nicht die geltenden Corona-Regeln an sich, sondern die Tatsache, dass zu wenige Karten verkauft sind. „Die pandemische Situation führt aktuell zu einer spürbaren Zurückhaltung des Publikums, die leider die Durchführung von Veranstaltungen wirtschaftlich nicht möglich macht“, schreibt das Kulturamt. Die Kartenkäufer wurden über die Absagen informiert.

Von den Absagen betroffen sind folgende Veranstaltungen: „Whitney Houston – Mehr als ein Moment“ (21. Januar), das Kabarett mit Ingo Oschmann (26. Januar: neuer Termin: 3. Februar 2023), die „Aretha Franklin Tribute Show“ (5. Februar), das Schauspiel „Supp“ mit dem Chawwerusch Theater (6. Februar), das Kabarett mit den Stachelschweinen (12. Februar: neuer Termin: 10. März 2023), die Konzerte mit dem Arundos Quintett (13. Februar) und der Band Bossa’68 (20. Februar). Die Karten können da zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.