Eine große Idee steht im Raum: Aus der ehemaligen Kaufhalle soll eine neue, öffentliche Begegnungsstätte werden. Für viele Aktivitäten. Am Samstag werden mehr Ideen gesammelt. Von denen, auf die es ankommt: den möglichen Nutzern.

Ein Tamburin oder eine Nähmaschine ausleihen. In Büchern schmökern und Zusagendes gleich ausleihen. Sich in professionellem Videoschnitt üben. Sich zur Projektarbeit zusammenfinden. Dies und anderes mehr könnte künftig im ehemaligen Kaufhallen-Gebäude stattfinden. „Mediothek Zweibrücken“ ist der Arbeitstitel. Zur „Denkwerkstatt“ lädt die Stadt an Samstag, zwischen 10 und 17 Uhr, in die Hauptstraße 10 ein, in das auch als City Outlet geläufige Gebäude gegenüber dem Alexanderplatz.

Möglichst viele Leute sollen am Samstag kommen

Möglichst viele Zweibrücker, auch Interessierte aus dem Umland, so erhofft sich die Stadtverwaltung, mögen am Samstag hineinschnuppern, sich mit ihren Ideen und Meinungen zu Wort melden. „Nichts ist fix, alles noch gestaltbar“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Vergangenen Sommer konnte die Stadt 1,7 Millionen Euro beim Bundesministerium für Stadtentwicklung einwerben, bestimmt, um eine neue Nutzung des ehemaligen Kaufhallen-Gebäudes und des „Sinne Eck“, dem über 2000 Quadratmeter Nutzfläche verfügenden, 1992 aufgegebenen Gebäudes des Modehändlers Sinn-Leffers, zu finden und dann zu planen. Für das seit 2005 der städtischen Wohnungsbau-Gesellschaft Gewobau gehörende Kaufhallen-Gebäude gibt es die Idee, die städtischen Bibliotheken, Stadt- und Stadtjugendbücherei, zusammenzuführen, Teile des Kulturamtes einzubinden, und mit ganz Neuem anzureichern: einem öffentlichen Begegnungs- und Aufenthaltsort, mit Platz für Gruppentreffen jeden Alters, digitale Medienräume, Ausleihmöglichkeiten für Dinge der Freizeitgestaltung, anderem. In Ludwigshafen etwa lassen sich in einer Bibliothek der Dinge Musikinstrumente ausleihen für die, die erst mal ausprobieren wollen, ob etwa eine E-Gitarre etwas für sie ist.

Stadtplaner eines Reutlinger Büros, Spezialisten für die neuen, erweiterten Formen des Bibliothekenwesens, haben sich Gedanken gemacht und wollen ihre Ideen am Samstag mit möglichst vielen potenziellen Nutzern diskutieren. Was finden diese gut? Was nicht so? Was sollte stattdessen angeboten werden? Ein dreidimensionales Modell, eine Ansicht, wie die Mediothek einmal aussehen könnte, wird am Samstag in der ehemaligen Kaufhalle als Ausgangspunkt für Gedankenspiele zu sehen sein. Die Stadtplaner werden vor Ort sein, wie auch Personal der städtischen Büchereien, vom Kulturamt, anderer Einrichtungen. Es wird laut Stadt Führungen geben. Und: Nicht nur die Anschauungsobjekte, sondern Vieles zum Mitmachen. Lesungen für Kinder, basteln und malen, eine Lesecafé für die Ruhigeren, eine Fotobox und Gaming, digitale Spiele für Jüngere.

Am Wochenende ist auch Straßentheater-Spektakel

Weil am Wochenende viel Publikum beim Zweibrücker Straßentheater-Spektakel erwartet wird, erhofft sich Oberbürgermeister Marold Wosnitza auch viele, die am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr den Abstecher in die ehemalige Kaufhalle machen. Die erhofften Ideen sollen in eine Machbarkeitsstudie einfließen, die gerade in der Ausschreibung ist. In ihr sollen dann die finanziellen Aspekte, Kosten und Nutzen, analysiert werden. Auch Alternativen entworfen werden. Dass das Konstrukt unter dem Arbeitstitel „Mediothek“ seine Verwirklichung findet, ist keineswegs sicher. Letztlich wird der Stadtrat entscheiden.

Die „Spielwiese“ jedenfalls ist bereitet. Büchereien, Einrichtungen des Kulturamtes, Ausleihen, Lese-Café und weitere Aktionsräume können sich auf 2700 Quadratmetern Fläche, aufgeteilt auf drei Stockwerke, ausdehnen. Die städtische Gewobau würde Eigentümer bleiben, Vermieter für die diversen Einrichtungen werden. So die Idee.