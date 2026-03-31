Bei den Senioren sind viele Altersklassen gar nicht besetzt. Andere Bundesländer lösen das besser.

Vielfach war bei den Pfalz-Seniorenmeisterschaften zu sehen, dass diverse Altersklassen nicht vollständig besetzt waren. Das heißt: Nicht jeder der vier Tischtennisbezirke hat überhaupt einen Meister, oder auch nur eine Mannschaft in den Altersklassen von den Senioren 40 bis zu den Senioren 70. Da läge es doch auf der Hand, alle Jahrgänge zusammenspielen zu lassen – auch weil das Alter im Tischtennissport generell weniger Einfluss auf das Leistungsniveau hat als in anderen Sportarten. Das würde auch die Seniorenspieler glücklich machen, die gerne und oft spielen, auch bis ins hohe Alter. Andere Bundesländer sind längst auf den Trichter gekommen. Es wäre Zeit, da auch in der Pfalz nachzuziehen.