Nach einem Corona-Fall an der Albertus-Magnus-Realschule in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) wurden am Montag, 28. September, alle Kontaktpersonen des betroffenen Patienten vom Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises auf mögliche Covid-19-Infektionen getestet. Betroffen waren 102 Schülerinnen und Schüler sowie 13 Lehrkräfte. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag, 1. Oktober, mitteilte, liegen inzwischen die Ergebnisse vor. Demnach seien alle Tests negativ verlaufen. Trotzdem müssen die Kontaktpersonen bis einschließlich Montag, 5. Oktober, in Quarantäne bleiben.