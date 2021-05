Als Reaktion auf die Gülle-Verseuchung der Bickenalb im Biosphärenreservat Bliesgau fordern Lukas Paltz und Lisa Becker von den Blieskasteler Grünen, Störfallmelder an kritischen Stellen landesweit zur Pflicht zu machen. Überdies soll der ökologische Zustand der Bickenalb in einem Pilotprojekt grenzüberschreitend verbessert werden. Die Grünen beziehen sich auf die Gülle, die von einem grenznahen französischen Bauernhof in den Bach gelangte und von dort ihren Weg über die saarländische und pfälzische Grenze hinweg fortsetzte - mit bislang noch nicht vollends abzusehenden Folgen für Tiere und Umwelt. Offenbar sind zumindest in einem Abschnitt fast alle Lebewesen im Bach getötet worden. Lisa Becker, Vorsitzende der Blieskasteler Grünen, fordert den saarländischen Umweltminister Reinhold Jost auf, jetzt die Lehren aus dem Öko-Unfall zu ziehen. „Deshalb brauchen wir an kritischen Punkten Störfallmelder, um Umweltkatastrophen frühzeitig zu erkennen und schnell eingreifen zu können“, so Becker. Außerdem appelliert Becker an den Umweltminister, den ökologischen Zustand der Bickenalb in einem grenzüberschreitenden Pilotprojekt mit Rheinland-Pfalz und Frankreich bis zum Jahr 2027 auf „gut“ zu verbessern. Die Bickenalb entspringt in Frankreich und mündet in der Pfalz in den Hornbach. Sie entwässert das Bitscher Land und einen Teil des Saarpfalz-Kreises. Bereits vor der Verseuchung mit Gülle habe das Umweltministerium den ökologischen Zustand der Bickenalb mit „unbefriedigend“ bewertet. Becker: „Ausschlaggebend dafür war der miserable Zustand bei den Kleinstlebewesen. Nun sind offenbar sämtliche Lebewesen verendet.“