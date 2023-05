Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Impfen ging alles vorbildlich schnell. Die Bewohner der Zweibrücker Altenheime und die impfwilligen Mitarbeiter waren ratzfatz durchgeimpft. Geändert hat sich indes nichts: Noch beschränkt sich das Leben auf die eigene Etage.

Was sich geändert hat, so Andrea Schantz, die Leiterin des Awo-Heims am Rosengarten, sei der psychologische Aspekt: „Der Blickwinkel hat sich geändert. Wir schauen jetzt nach vorn.“