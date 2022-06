Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten in der Alten Ixheimer Straße wurde am Samstag, 25. Juni, in Zweibrücken die Fruchtmarktstraße im Gegenverkehr in beide Richtungen befahrbar gemacht. Seither fahren die Zweibrücker Stadtbusse wieder den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an. Seit Dienstag, 28. Juni, dienen nun auch die Homburger Buslinie R7 der Saar-Mobil und die Überlandbusse der DB Regio Bus Mitte GmbH (Linien 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240) wieder den ZOB an. Somit, so die Beigeordnete Christina Rauch, fahren seit Dienstag wieder alle Busse den Zentralen Omnibusbahnhof an. Allerdings könnten die Haltestellen Arbeitsamt und Katholisches Krankenhaus wegen der Baustellensituation auch weiterhin nicht angefahren werden.