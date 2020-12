Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, erlässt die Stadt Saarbrücken für Donnerstag, 24. Dezember, ein Alkoholverbot von 11 bis 16 Uhr. In dieser Zeit ist der Konsum von alkoholischen Getränken auf folgenden Plätzen verboten: St. Johanner Markt, Am Stiefel, Fröschengasse, Katholisch-Kirch-Straße, Türkenstraße, Saarstraße bis Kreuzung Stadtgraben, Kappenstraße, Kaltenbachstraße bis Kreuzung Gerberstraße, Kronenstraße, Evangelisch-Kirch-Straße und Cora-Eppstein-Platz. Laut Stadtverwaltung hatten sich diese Regionen in den vergangenen Jahren zur Anlaufstelle für gemeinsame Feiern entwickelt.

Mehr zum Thema