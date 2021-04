Einer Polizeistreife fielen in der Nacht zum Samstag gegen 0.20 Uhr in der Zweibrücker Gutenbergstraße zwei Männer auf, die stark alkoholisiert in ein Auto einsteigen wollten. Bei der Kontrolle weigerten sie sich, ihre Personalien anzugeben und einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Nachdem der 32-Jährige die Beamten angriff, als sie nach den Ausweisdokumenten suchten, wurden beide Männer gefesselt und zur Feststellung der Identität zur Dienststelle gebracht.