„Augenscheinlich unter Alkoholeinfluss“, so beschreibt es die Polizei, habe ein 37-jähriger Autofahrer gestanden, dessen Fahrt die Ordnungshüter in der Nacht auf Mittwoch ein Ende setzten. Zehn Minuten vor Mitternacht habe die Polizei den Mann in der Hofenfelsstraße angehalten. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,22 Promille ergeben. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt – „zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung“, wie es heißt.