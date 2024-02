Mehr als 1,6 Promille Alkohol soll der Autofahrer im Blut gehabt haben, der am Mittwochabend in der Zweibrücker Röntgenstraße gewaltigen Flurschaden anrichtete. Zu schnell gefahren sei er obendrein, sagt die Polizei. Der 69-Jährige sei mit seinem Wagen gegen einen am Straßenrand geparkten Hyundai gekracht, den er beim Aufprall gegen einen davor abgestellten Toyota schob. Das Auto des 69-Jährigen kippte auf die linke Fahrzeugseite und blieb auf der Gegenspur liegen. Es musste ebenso wie der Hyundai abgeschleppt werden; den Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf je 15.000 Euro. Den Schaden am Toyota gibt die Polizei mit 5000 Euro an. Der 69-Jährige blieb unverletzt; seinen Führerschein ist er fürs Erste los. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.