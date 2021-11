Die Zweibrücker Polizei musste sich am Dienstagabend zwischen 20 und 23.20 Uhr mit vier alkoholisierten oder unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Autofahrern auseinandersetzen. An einer Kontrollstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße erwischte sie gegen 20 Uhr einen 49-Jährigen, der alkoholisiert unterwegs war. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von etwas über 0,8 Promille. Dem Mann droht nun eine Geldbuße von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Fahrunsicherheiten in Verbindung mit einer Atemalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille führten bei einem um 20.15 Uhr in der Höhenstraße in Mörsbach kontrollierten 71-jährigen Autofahrer zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihm droht eine Geldstrafe und ein mehrmonatiger Entzug der Fahrerlaubnis. Einem 37-jährigen E-Scooter-Fahrer, der im Verdacht steht, sich mit seinem fahrerlaubnisfreien Gefährt unter dem Einfluss von THC, Amphetamin und Metamphetamin im öffentlichen Straßenverkehr bewegt zu haben, wurde gegen 22.40 Uhr in der Homburger Straße die Weiterfahrt untersagt. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm droht ebenso ein Bußgeld von 500 Euro wie einem 35-Jährigen Pkw-Fahrer, der um 23.20 Uhr unter dem Einfluss von THC und Amphetamin in der Brückenstraße in Bubenhausen angehalten wurde. Zudem muss er als Führerscheinbesitzer mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen, sollte sich der Verdacht einer Drogenfahrt durch die ihm entnommene Blutprobe bestätigen.