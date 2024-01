Ohne einen Führerschein zu besitzen, aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer wurde ein 25-Jähriger am frühen Dienstagmorgen von der Polizei im Zweibrücker Stadtgebiet angehalten. Ein Atemtest habe den Wert von rund 0,8 Promille ergeben. Dieser hatte in Deutschland früher die gesetzliche Promillegrenze dargestellt, ehe diese 2001 auf die heute gültigen 0,5 Promille gesenkt wurde. Weil die Beamten bei dem Mann auch den Verdacht auf Drogenkonsum hegten, wollten sie auch einen Drogenvortest vornehmen. Diesen habe der 25-Jährige jedoch verweigert. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Laut Polizei drohen ihm nun mindestens 500 Euro Geldbuße sowie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein, das ebenfalls eine empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen könnte.