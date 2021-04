Am Montag gegen 22 Uhr stoppte die Polizei im Stadtgebiet einen 31-Jährigen, der betrunken ein Auto fuhr, das ihm nicht gehörte. Es stellte sich heraus, dass der Mann bei einer Bekannten in Zweibrücken zu Besuch war und dort reichlich Alkohol getrunken hatte. Als die Vorräte aufgebraucht waren und er Nachschub besorgen wollte, hatte er ohne Erlaubnis den Autoschlüssel der Gastgeberin genommen und war losgefahren. Als die Polizei bei der Frau eintraf, kehrte der 31-Jährige gerade zurück, fuhr aber wieder davon, als er die Beamten bemerkte. Kurz darauf wurde er zu Fuß in der Nähe aufgegriffen. Das Auto fanden die Beamten auch, der 31-Jährige hatte es überhastet am Straßenrand geparkt, der Zündschlüssel steckte noch. Dem deutlich alkoholisierten Mann – ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille – wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Drogen-Vortest reagierte positiv auf THC (Cannabis). Da der Mann keinen Führerschein hat, wurde zusätzlich zum Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein weiteres wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem muss sich der 31-Jährige wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten. Das teilt die Polizei mit.