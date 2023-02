In Schlangenlinien war ein schwarzer Volvo mit französischem Kennzeichen am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 8 unterwegs. Wie die Polizei meldet, soll der Wagen gegen 17.35 Uhr in Höhe Neunkirchen-Oberstadt in Fahrtrichtung Zweibrücken mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. An der Ausfahrt Limbach sei er von der A8 abgefahren, von wo aus es wiederum in Schlangenlinien über die Kaiserstraße in Richtung Kirkel ging, wo es mehrfach beinahe zu Unfällen gekommen sei. Laut Polizei bremste das Auto mitunter mitten auf der Fahrbahn bis zum Stillstand ab. Dadurch habe es einen Stau ausgelöst. Polizisten gelang es, den Wagen zu stoppen. Der 35-jährigen französischen Fahrerin wurde wegen Alkohols am Steuer Blut abgenommen; ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zuvor hätten die gefährdeten Verkehrsteilnehmer wegen der auffälligen Fahrweise gehupt, die Lichthupe betätigt und Gefahrenbremsungen vollführt. Zeugenhinweise nimmt die Homburger Polizei unter Telefon 06841 1060 entgegen.