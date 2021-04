Alice Merton kommt am Sonntag, 1. August, zum Zweibrücker Strandkorb Open Air auf den Flugplatz. Die Newcomerin in der Popmusik hat schon eine beeindruckende Musikkarriere. hingelegt. „No Roots“ war ihr Durchbruch. In diesem Song verarbeitet sie das wehmütige Gefühl, nirgendwo wirklich zu Hause zu sein. Merton, die deutsch-irische Wurzeln hat, ist in Deutschland geboren und lebte in Kanada und England. Die 27-Jährige gibt ihr Know-how im Bereich Musik in der Casting-Show „The Voice of Germany“ als Jurorin an Nachwuchstalente weiter. Die letzten Jahre legte Alice Merton eine steile Karriere hin: Coachella, 7-mal Platinum, US-Gold und die Veröffentlichung ihres Albums „MINT + 4“ 2019. Tickets sind erhältlich ab Dienstag, 20 April, 12 Uhr, online für 94,50 pro Strandkorb (zwei Personen).