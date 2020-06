Die abgebrochene Corona-Saison war die dritte von Alexander Regier im Trikot des TuS Wattweiler in der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West. In seine vierte Spielzeit geht der 22-jährige Teamkapitän der letzten beiden Jahre als Co-Trainer von Coach Fabian Kracke. Der TuS Wattweiler steigt – mit dem etwas besseren Quotienten (2,52) gegenüber dem zweitplatzierten TuS Rimschweiler (2,5) – als Sieger der Staffel in die B-Klasse auf.