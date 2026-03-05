Der Hallenstürmer-Cup findet am Wochenende in der Dieter-Kruber-Halle im Westpfalzstadion statt. Das Ziel: Mehr Wettkampf für die Athleten der Region.

Herr Gakstädter, was erwarten Sie vom Hallenstürmer-Cup am kommenden Samstag und Sonntag?

Es ist seit zehn Jahren das erste Mal, dass wir die Veranstaltung durchführen. Da werden noch nicht die ganz Großen der Welt-Elite kommen. Ich hoffe aber, dass es sich herumspricht, dass es diese Veranstaltung wieder gibt. Bei den Männern ist Lars Urich mit einer Bestleistung von 5,35 Meter, bei den Damen Lea Bachmann aus der Schweiz mit 4,60 Metern als Bestleistung die besten gemeldeten Athleten. Wir nehmen die Veranstaltung als Auftakt, wollen schauen, was in Zukunft möglich ist.

Für wen ist das Springen vorerst gedacht?

Wir wollen dem Nachwuchs und der Jugend eine Bühne geben. Die deutsche Elite der Nachwuchsspringer soll an diesem Wochenende vor Ort sein. Natürlich auch für die Zweibrücker, sie sollen einen Wettbewerb mehr haben. Es hat sich auch Eva Weisbrod von der MTG Mannheim angekündigt, sie gehört national zu den Besten der Nachwuchsspringer. Es soll einfach noch mal ein Wettbewerb mehr sein.

Was soll sich in Zukunft aus der Veranstaltung entwickeln?

Wir halten uns für die Zukunft alles offen. Wir machen viel Werbung für die Veranstaltung am Samstag und Sonntag. Wir schauen natürlich auch, wie die Nachfrage und das Feedback sind. Am Wochenende sind wir auf 200 bis 300 Zuschauer eingestellt. Wenn der Auftakt passt, sind wir auch gerne bereit, die Veranstaltung etwas größer aufzuziehen.

Hallenstürmer Cup 2026

Am Samstag und Sonntag starten die Wettbewerbe jeweils um 11.30 Uhr. Mit dabei sind Athleten ab der Altersklassen 10 bis hin zu den Erwachsenen. Am Samstag startet ab 11.30 Uhr die Kids/Fun-Gruppe, ab 14.15 Uhr die männlichen Jugendlichen 18/20/23 und das weibliche Pendant um 17.15 Uhr. Am Sonntag ab 11.30 Uhr sind weitere männliche Nachwuchsspringer aktiv, ab 14.35 Uhr die weiblichen.