In der saarländischen Hauptstadt sind im vergangenen Jahr 3036 Kinder zur Welt gekommen. Bei den neugeborenen Mädchen wurde der Vorname Alessia viermal und damit am häufigsten vergeben. Bei den Jungen machte Felix mit sieben Eintragungen das Rennen. Auf den Plätzen folgen in Saarbrücken die Mädchennamen Ella, Emilia, Emily, Fenja, Marie, Sara und Victoria sowie bei den Jungen Maximilian, Finn, Theo und Till. 2019, als es 2844 Geburten gab, waren bei den Mädchen die Vornamen Emilia (28-mal), Emma (20), Mila (19) und Mia (18) am beliebtesten. Bei den Jungs hatten Noah (22), Felix und Liam (je 21) sowie Jonas und Milan (je 20) die Nase vorn.