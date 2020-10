Im August staunten viele über die Vielseitigkeit und das Können des Tenors Ale (gesprochen: Ahle) Martin, als er im Freien vor der Zweibrücker Eventhalle auftrat. Am Freitag, 30. Oktober, 21 Uhr, kommt der Sänger und Gitarrist aus Córdoba (Argentinien), der inzwischen in Heltersberg lebt, wieder – nun in den Club.

Er singt Balladen aus seiner Heimat mit einem Schuss Melancholie, mit heller, klarer Stimme, die aber auch kehlig-raue Untertöne bekommen kann, wenn die Leidenschaft überhand. Samtige Nummern wie „Besame mucho“ bringt er locker rüber, italienische Schmatzfetzen wie „O sole mio“ wirken bei ihm nicht peinlich. Aber auch Leonard Cohens „Halleluja“ bringt er so strahlend, dass die Zuhörer staunen. Ale Martin (Jahrgang 1989) singt seit seinem 16. Lebensjahr, anfangs Volksmusik, Kunstlieder und Opernarien, doch inzwischen ist sein Repertoire groß und umfasst viele Genres. Die Karten kosten acht Euro an der Abendkasse, die um 20 Uhr öffnet. Es gelten die üblichen Corona-Abstands- und Hygieneregeln.