Es ist eine Premiere, denn in Zweibrücken sang der junge Tenor Ale (gesprochen: Ahle) Martin noch nie. Er stammt aus Argentinien, wohnt aber seit gut einem Jahr in der Pfalz: in Heltersberg.

Seine Interpretationen sind ungewöhnlich, seine Stimme ist relativ weich. Wenn er einen Rocksong wie „I Want to Break Free“ von Queen singt, dann klingt das absolut nicht nach Freddie Mercury, sondern eher wie ein Mix aus Las-Vegas-Song und Schlager. Auch seine Version von Frank Sinatras „My Way“ klingt nicht unbedingt so, wie man sie das vorstellt. Fließend und samtig kann er nämlich auch.

Ale Martin singt nicht nur, sondern spielt auch Gitarre, in Zweibrücken wird er – wegen Corona - allein auftreten zu Halbplayback, denn mit Instrumentalunterstützung klingen Opernarien wie „Nessun Dorma“ und „La Donna E Mobile“ (Vorsicht: er knödelt nicht so viel, wie das Opernsänger sonst tun, hat aber ein starkes Tremolo), das mexikanische Volkslied „Cielito Lindo“ und das italienische „O sole mio“ gerade bei einem Open-Air-Konzert viel besser. Erwarten darf man natürlich auch Lieder wie „Granada“ und „Gracias a la vida“ und anderes in seiner spanischen Muttersprache.

Argentinische Anfänge

Der Mann aus Córdoba begann mit 16 Jahren argentinische Volksmusik zu singen, einem Genre, das er in der Provinz Catamarca kennengelernt hat, wo er aufgewachsen ist. Später kam die Leidenschaft für klassische Musik dazu und zu den italienischen und spanischen Liedern, die seine Großeltern ihm als Kind vorgesungen hatten. Das führte schließlich dazu, dass er Argentinien verließ und nach Spanien ging. Von dort aus gab er Konzerte in Großbritannien, Irland, Frankreich und anderen europäischen Ländern. Im Vorjahr landete er nach einem Stellenangebot des Musikvereines Otterbach in der Pfalz. Hier wirkte er als Haupttenor des Orchesters und bei weiteren Shows wie „Lautern swingt“ und der langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern mit.

