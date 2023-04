Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bauausschuss hat am Dienstag das neue Einzelhandelskonzept der Stadt befürwortet, aber auch Kritik geäußert. Vor allem am beauftragten Planungsbüro Junker+Kruse und an der Abgrenzung der Innenstadt. Die Änderungswünsche von Aldi-Süd – das Unternehmen will die Verkaufsfläche der Filiale am Etzelweg deutlich erweitern – lehnte der Ausschuss rundum ab. Die Aldi-Pläne rücken damit in weite Ferne.

Das alte Einzelhandelskonzept datiert aus dem Jahr 2008. Seitdem hat sich im Einzelhandel und an den gesetzlichen Rahmenbedingungen einiges verändert. Deshalb