Die Aldi-Filiale im Zweibrücker Hilgardcenter schließt am heutigen Dienstag nach Ladenschluss für eine Woche und eröffnet am 27. April wieder. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die 14 Jahre alte, gut 1000 Quadratmeter große Filiale umgebaut. Dabei werden die Warengruppen neu sortiert. Unter anderem Obst und Gemüse sowie Frischfleisch und Fisch werden künftig gleich im Eingangsbereich präsentiert. Nach dem Umbau will Aldi am kommenden Dienstag, acht Uhr, wieder eröffnen.