Beim bundesweiten Wettbewerb „Deutschlands fitteste Grundschule“ der Schuhfirma Deichmann, an dem mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, hat die Albert-Schweitzer-Grundschule Ernstweiler den zweiten Platz hinter der Grundschule Rohr in Niederbayern belegt. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Zweibrücker Schule ein für den Wettbewerb entwickeltes Bewegungsprogramm in eine Schul-Olympiade integriert und die Kinder damit zum Sammeln von Übungseinheiten motiviert. Für ihr kreatives Umsetzungskonzept und die fleißig gesammelten Einheiten erhält die Grundschule ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. Das Bewegungsprogramm umfasst Übungen für Beweglichkeit, Koordination, Dehnung, Kraft und Ausdauer sowie die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.