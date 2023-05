Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Stadt soll es eine neue Ganztagsschule geben. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch dem Antrag der Albert-Schweitzer-Grundschule aus dem Stadtteil Ernstweiler einstimmig zu. Losgehen soll es im Schuljahr 2022/2023.

Laut Antragstext werden in der Schule bereits etwa 80 Kinder an den Nachmittagen bis 16.30 Uhr betreut, allerdings sei die Nachfrage so hoch, dass die Schule an ihre Grenze komme. Eine Umfrage unter den Eltern habe