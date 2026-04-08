Großeinsatz im Schwimmbad „Das Blau“ in St. Ingbert am Mittwochmorgen: Weil eine Chlorgasanlage gegen 5.30 Uhr Alarm ausgelöst hatte, war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass tatsächlich in einem Sicherheitsraum des Schwimmbads Chlor ausgetreten war. Gefahr für die Öffentlichkeit habe laut Feuerwehr St. Ingbert-Mitte jedoch nicht bestanden. Alle Chlorgasflaschen seien geschlossen und der Raum sei dekontaminiert worden. Das Schwimmbad wird am Mittwoch, 8. April, geschlossen bleiben. Darüber informiert „Das Blau“ auf seiner Homepage und nannte als Grund einen „technischen Defekt“.