Frank Schättle, Personalchef des Kranbauers Tadano Europe mit zusammen rund 1650 Mitarbeitern in Zweibrücken und dem fränkischen Lauf, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch im Frühjahr verlassen. Der 48-Jährige habe gekündigt, erklärte das Unternehmen noch am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Schättle selbst war nicht zu erreichen. Der Jurist Frank Schättle hat im Januar 2017 unter dem Vorbesitzer der Tadano Demag GmbH, dem US-Unternehmen Terex Cranes, die Personalleitung in Zweibrücken und 2019 auch für Tadano Faun in Lauf übernommen. Nach RHEINPFALZ-Informationen übernimmt er nach seinem Ausscheiden bei Tadano eine verantwortliche Position bei einem Großunternehmen in der Region. Erst am Mittwoch hatte Tadano die Trennung von Jens Ennen, dem Vorstandsvorsitzenden von Tadano Europe (Zweibrücken), bekanntgegeben. Die Erklärung folgte auf eine Betriebsversammlung am Montag in Zweibrücken. Seine Nachfolge tritt Kenichi Sawada an.

Unter Ennens Verantwortung hatte Tadano 2020 für die Werke Zweibrücken und Lauf Insolvenz angemeldet und ein Viertel des Personals - rund 400 Mitarbeiter - in Zweibrücken gekündigt. Die Planinsolvenz wurde 2021 beendet, die Neustrukturierung mit der arbeitsteiligen Autokranenproduktion in Lauf (Unterwagen) und Zweibrücken (Oberwagen und Endmontage) läuft noch.

Von den 1600 Mitarbeitern vor der Insolvenz sind aktuell noch rund 1160 in den beiden Zweibrücker Werken und bei der gemieteten Kranen-Abnahme in Bierbach.